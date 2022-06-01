Ayvalık 'Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali' lansmanı gerçekleşti - Son Dakika
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Ayvalık 'Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali' lansmanı gerçekleşti

01.06.2022 09:19
Ayvalık 'Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali' lansmanı gerçekleşti

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nde Ayvalık, Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi ünlü isimlere tiyatro oyunlarıyla ev sahipliği yapacak.

Ayvalık 'Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali' lansmanı gerçekleşti

Ayvalık'ta 23 - 24 - 25 - 26 Haziran'da gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mirkelam, Kalben, Dolu Kadehi Ters Tut konserleri de düzenlenecek. İstanbul Dasdas'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nin tanıtım gecesine, Burcu Kıratlı, Melis İşiten, Mert Fırat, Emre Koç, Damla Karaelmas, Defne Şener Günay, Hivda Zizan Alp, Özgür Çoban, Ahmet Sami Özbudak, Emrah Eren, Cem Cücenoğlu, İrem Arslan, Semaver Kumpanya gibi ünlü isimler akın etti. Gecede Özgül Bolat & The Brand sahne aldı.

Birçok ünlü oyuncunun katıldığı lansman gecesinde organizasyon adına konuşan Bersis Yılmaz; "2,5 yıl beklediklerini, Ayvalık için çok direndiklerini, egenin kuzeyinde tiyatro için doğasıyla mimarisiyle eşsiz bir kültür kenti olan Ayvalık'ta bu festivalin ömrünün çok çok uzun olmasını dilediğini" belirtti. Ayrıca destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne teşekkür ederken Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile son toplantılarındaki"festivali yapabilmek kadar sürekliliği önemlidir" sözünü hatırlattı, bu düstur ile Ayvalık'ta başlıyoruz dedi. Geceye katılan Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Erkan Cılak ve Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü Ayşe Urul'a ayrıca teşekkür etti.

DENİZ SEVİYESİNDE TİYATRO FESTİVALİ ETKİNLİK PROGRAMI/ AMFİ TİYATRO

23 Haziran 2022: Şehirde Kimse Yokken/ Zorlu PSM

24 Haziran 2022: Doğal Afet/ Germinal Tiyatro

25 Haziran 2022: Kuşlar/ Semaver Kumpanya

26 Haziran 2022: Vahşet Tanrısı/ DasDas

AYVALIK İÇİ ALTERNATİF TİYATRO SAHNELERİ

24 Haziran 2022: Nora 2/ BahçeGalata

24 Haziran 2022: Silüet/ Pat Atölye & Tiyatro Mimikri

26 Haziran: Üretim Çalışmaları Gösterimi

KONSERLER (Müzik Sahnesi)

23 Haziran 2022: Oğuzhan Uğur ile Sanatçılar Konseri

24 Haziran 2022: Kalben

25 Haziran 2022: Mirkelam

26 Haziran 2022: Dolu Kadehi Ters Tut

Kaynak: Bültenler
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Oğuzhan Uğur, Mirkelam, Haziran, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık 'Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali' lansmanı gerçekleşti - Son Dakika


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