Ayvalık Devlet Hastanesi'nde 6 idari personel gözaltına alındı
3 saat önce
Ayvalık Devlet Hastanesi'nin 6 idari personeli kalorifer yakıt alım işlemleri ile ilgili olarak gözaltına alındı.
Ayvalık Devlet Hastanesi'nin 6 idari personeli kalorifer yakıt alım işlemleri ile ilgili olarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, Devlet Hastanesi'nin 2018 yılında kalorifer yakıt alımı işlemleri ile ilgili olarak hastanede çalışan 6 idari personele yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda H.İ.Y., A.A., C.E., A.Ö., Y.K. ve F.S. adlı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor. - BALIKESİR
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