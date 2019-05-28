Ayvalık Devlet Hastanesi'nde 6 idari personele gözaltı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki devlet hastanesinde, kalorifer yakıtı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 6 idari personel gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:32 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki devlet hastanesinde, kalorifer yakıtı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 6 idari personel gözaltına alındı.
Ayvalık Devlet Hastanesi'nde geçen yıl kalorifer yakıtı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, polis tarafından operasyon düzenlendi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından saat 07.00'de hastaneye düzenlenen operasyonda, idari personel olarak görev yapan H.İ.Y., A.A., C.E., A.Ö., Y.K. ve F.S. gözaltına alındı.
- Balıkesir
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