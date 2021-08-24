Ayvalık eğitime destek derneği genel kurul yapıldı - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent dışında eğitim gören daha çok gence destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Geçen eğitim döneminde; 37'i erkek, 45'si kız olmak üzere 82 öğrenciye düzenli olarak burs vermeye devam edildiğini hatırlatan Başkan Ergin, Geçtiğimiz yılın kasım ayından başlayarak 400'er lira olan burs bedellerinin öğrencilerin hesaplarına düzenli olarak yatırıldığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, burs hakkı elde eden öğrencilerin; Tıp, Havacılık, , Arkeoloji, Fen- Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim ve İktisadi İdari Bilimler fakülteleriyle,Diş Hekimliği veiki yıllık eğitim veren teknik okullarda eğitim gördüğünü vurgulayarak bu başarılı tabloyla dernek yönetimi olarak haklı bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Kuruluşunu gerçekleştirdikleri dernek aracılığıyla; Adana'dan Çanakkale'ye, Bursa'dan, İzmir'e kadar kent dışında eğitim gören öğrencilere bir nebze olsun destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ergin, "Ayvalık halkı olarak bir güçbirliği ve enerji yakaladık, sonuç olarak öğrencilerimizin bütçeleri rahatladı. Hayırseverler bağış yarışına katıldı. Birden fazla öğrenciye burs veren hemşehrimiz var. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak" dedi.