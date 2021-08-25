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Ayvalık Film Festivali'nde, iklim krizi unutulmadı! - Son Dakika

Ayvalık Film Festivali'nde, iklim krizi unutulmadı!

25.08.2021 12:25
Ayvalık Film Festivali'nde, iklim krizi unutulmadı!, System.String[]

2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ayvalık Film Festivali'nde ayrıca son dönemde sonuçlarına katlandığımız iklim krizini ele alacak özel bir bölüm, kısa filmler, öğrencilere yönelik atölyeler ve paneller bulunuyor.

Başkan Ergin, festivalde film gösterimlerinin; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, ayrıca Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açık havada yapılacağını söyledi.

Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da 2 Eylül akşamı düzenlenecek açılış töreninin ardından başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard'ın yer aldığı Leos Carax'ın dünya prömiyerini Temmuz ayında Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Annette gösterilecek. Ayrıca dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönmüş, yılın merakla beklenen filmleri de izleyicilerle buluşacak.

Filmlerden seçmece

François Ozon'un bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan, başrollerinde Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas'ın yer aldığı filmi Her Şey Yolunda/Touts'est bien passé/ Everything Went Fine;71. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Radu Jude imzalı Kaçık Porno/Babarde alacubuclucsau porno balamuc/ Bad Luck Bangingor Loony Porn;Venedik Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü kazanan, Michel Franco imzalı Yeni Düzen/ Nuevo Orden/ New Order;Norveç Sineması'nın ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim Trierimzalı Dünya'nın En Kötü İnsanı/ Verdense Verste Menneske/ The Worst Person in the World; Apichatpong Weerasethakul'un Tilda Swinton'la işbirliği Memoria;bu yıl ki Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilen Aleksey GermanJr.'ın yönettiği House Arrest/ Delo;Kirill Serebrennikov'un yönettiği bu yıl Cannes Film Festivali'nde ana yarışmada yer alan Petrov's Flu/ Petrovy v grippe; yenilikçi bir sinema diline sahip yönetmen ikiz kardeşler Ramon ve Silvan Zürcher'in Berlin Film Festivali Karşılaşmalar'da En İyi Yönetmen ve FIPRESCI Ödülü kazanan filmleri Örümcek ve Kız/ Das Mädchenunddie Spinne/ The Girl andthe Spider bu filmlerden sadece birkaçı.

Türk filmleri de sahnede

Türkiye'den ise Fikret Reyhan'ın yönettiği Çatlak, Tunç Şahin imzalı İnsanlar İkiye Ayrılır, Emre Erdoğdu'nun yönettiği Beni Sevenler Listesi, Nisan Dağ imzalı Bir Nefes Daha ve Nesimi Yetik'in yönettiği Dirlik Düzenlik, Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi Sardunya, Ümit Ünal'ın geçen yıl KAV Yılın Yönetmeni Ödülü'ne layık görülen filmi Aşk, Büyü, Ayvalık'ta sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

Film sonunda sohbet var

Film gösterimlerinin ardından izleyicilerle film ekiplerini bir araya getiren sohbetlerin yanı sıra her yıl olduğu gibi çocuklar için film gösterimleri Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları işbirliğiyle yapılacak. Bu kapsamda Katja Benrath imzalı Rocca Dünyayı Değiştiriyor/ Rocca verändertdie Welt/ Rocca Changesthe World izleyicilerle buluşacak.

İklim krizi unutulmadı

Festivalde ayrıca son dönemde sonuçlarına katlandığımız iklim krizini ele alacak özel bir bölüm, kısa filmler, öğrencilere yönelik atölyeler ve paneller bulunuyor. Festival programında yer alan diğer filmler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Ayvalık Film Festivali'nde, iklim krizi unutulmadı!

Münir Karaloğlu, Film Festivali, Eylül, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık Film Festivali'nde, iklim krizi unutulmadı! - Son Dakika


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