Son Dakika Haberleri: Ayvalık Hudut Kapısı'nda Yılbaşı Öncesi Beklenen Yoğunluk Yaşanmadı

Ayvalık Hudut Kapısı'nda Yılbaşı Öncesi Beklenen Yoğunluk Yaşanmadı

35 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda her yıl yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk bu sene yaşanmadı.

Ayvalık Hudut Kapısı'nda Yılbaşı Öncesi Beklenen Yoğunluk Yaşanmadı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda her yıl yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk bu sene yaşanmadı.

Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda geçen yıllarda yılbaşı öncesi yaşanan yoğunluk bu sene görülmedi. Yeni yıl için Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolcu taşıyan 4 gemiden yalnızca 2'si sefer gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesinde Deniz Hudut Kapısı'nda yoğunluğun oluşmamasını son dönemde Dolar ve Euro'daki yükselişe bağlayan tur sahibi Ahmet Jale, "Ayvalık'ta Midilli'ye sefer yapan 4 firma olmasına rağmen sadece iki firma sefere çıktı. Toplamda 150 yolcu ile Midilli'ye geçiyoruz. Türkler geliyor diye hazırlık yapan ada esnafı da şok olacak" dedi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:06 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Balıkesir, Yılbaşı, Ayvalık, Güncel
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