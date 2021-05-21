Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi - Son Dakika

Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi

21.05.2021 11:41

Ayvalık'ta hem denizde hem de karada hayatı felç eden şiddetli fırtına, sabahın erken saatlerinde etkili oldu. Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına 20 tekneyi batırırken, çok sayıda evin ise çatısını uçurdu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen bir vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ilk belirlemelere göre 20 tekne şiddetli fırtına sebebiyle battı, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına ortalığın savaş alanına döndüğü sahil bandında kaldırım taşlarını bile söktü.

TEKNELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 80 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık çok sayıda gezi teknesi kullanılamaz hale geldi.

BİR KİŞİ TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ

1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi

Balıkesir, Hisarcık, Fırtına, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Geçmiş olsun: Tüm ayvalık halkına geçmiş olsun. Şu olaylar bi bitsin güzel bi ayvalık tostu yemeye gelicem Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi - Son Dakika
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