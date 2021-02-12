Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu - Son Dakika
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Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu

12.02.2021 00:12
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Sarımsaklı sahili bölgesinde etkili olan fırtınada, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Sağanak yağışın devam ettiği Ayvalık'ta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Balıkesir, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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