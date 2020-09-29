Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika

Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi

Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi Fırtınada geceyi yıldırımlar aydınlattı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasara sebebiyet veren dolu yağışı ve fırtına, Edremit Körfezi üzerinde de yıldırımlarla görüntülendi.

Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi

Fırtınada geceyi yıldırımlar aydınlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasara sebebiyet veren dolu yağışı ve fırtına, Edremit Körfezi üzerinde de yıldırımlarla görüntülendi.

Ayvalık ilçesinde büyük hasara sebebiyet veren dolu yağışı ve fırtına, Edremit Körfezi üzerinde de çok sayıda şimşek oluşmasına yol açtı. Adeta şimşek yağmuru yaşandı. Edremit Körfezi üzerinde zaman zaman gece gündüze döndü. Arka arkaya düşen yıldırımlar bir çok kişi tarafından korku içinde izlendi.

Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi
Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi
Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi
Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi
Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi
Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi

Edremit Körfezi, Dolu Yağışı, Fırtına, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi - Son Dakika

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