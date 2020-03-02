Ayvalık İdlib şehitleri için tek yürek - Son Dakika
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Ayvalık İdlib şehitleri için tek yürek

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen 30'a yakın sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri de ortak basın açıklaması yaptı.

Ayvalık İdlib şehitleri için tek yürek, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen 30'a yakın sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri de ortak basın açıklaması yaptı.


AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in de katıldığı basın açıklamasında; Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Mimarlar ve Mühendisler Odası adına Füsun Atay, Ayvalık Ziraat Odası adına Murat Davranlı, ve ilçedeki meslek örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu.


İdlib şehitleri için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunduğu, Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda açıklamayı ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray yaptı.


Sıray, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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