Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:25 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopteri ile 9 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5-6 dönümlük alanda etkili olan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü
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