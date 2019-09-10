Son Dakika Haberleri: Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

43 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopteri ile 9 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5-6 dönümlük alanda etkili olan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü

Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:25 Kaynak: AA
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