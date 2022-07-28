Alınan bilgiye göre, Hamdibey Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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