Ayvalık'ın bomboş cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki cadde ve sokaklarla sahiller bomboş kaldı.

Hafta sonu on binlerce kişiyi ağırlayan Ayvalık'ın turistik sahilleri ile boş cadde ve sokaklarının hali havadan böyle görüntülendi.

Ayvalık'ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uymaya devam ediyor. Mevsime göre sıcak ve güneşli bir hava olmasına rağmen bomboş kalan ilçede belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemi yaparken, emniyet güçleri ise sokağa çıkma yasaklarına uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uyguladı. - BALIKESİR