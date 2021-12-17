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Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor - Son Dakika

Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor

17.12.2021 10:31
Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor

Ayvalık'ın "keşkeleri" arasında yer alan yaşlı bakımevinin, Başkan Mesut Ergin ile bağışçı Cihan Şişman arasında imzalanan protokolün ardından Eylül ayında temelleri atılmıştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in seçim projeleri arasında yer alan, Ayvalık Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan ve hayırsever iş insanı Cihan Şişman'ın inşaatını üstlendiği Ayvalık'ın ilk tam donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor.

Başkan Ergin'in sık aralıklarla denetlediği inşaatta kullanım katının kolon, kiriş bağlantısı ve betonarme işleri kısa sürede tamamlandı.

Günümüz şartlarına uygun ve modern bir yaşlı bakımevini Ayvalık'a kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Ergin, inşaatın her aşamasını hummalı bir şekilde takip ediyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "İlk katının kolon ve betonarme işlerini iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi'nin açılış kurdelesini gelecek yıl kesmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Keşkelerimiz arasında yer alan bir projemizin daha yaşama geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaşlılarımıza hizmet etmek bizim görevimiz. Ayvalık Belediyesi olarak yaşlılarımızın bize seslendikleri andan itibaren yanlarındayız. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimize hayata geçirdiğimiz yaşlı bakımevinde konaklama ve bakım ünitelerinin yanı sıra hobi ve sanat atölyeleri, sosyal faaliyet alanlarında da hizmet edeceğiz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta uzun yıllardır eksikliği hissedilen bakımevinin önemli bir görev üstleneceğini söyledi ve inşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan Şişman tarafından yapılacağını belirterek, mobilya ve tefrişatını Ayvalık Belediyesi'nin üstleneceğinin de bilgisini verdi.

Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ın donanımlı yaşlı bakımevi hızla yükseliyor - Son Dakika
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