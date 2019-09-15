Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

40 dakika önce

Görüntü dökümü Tören alanına ait detaylar Vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunmasına ait detaylar Protokol detayları Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detayları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasına ait detaylar Günün alma ve önemine şiir ve halk oyunları gösterimlerine ait...

Görüntü dökümü

Tören alanına ait detaylar

Vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunmasına ait detaylar

Protokol detayları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detayları

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasına ait detaylar

Günün alma ve önemine şiir ve halk oyunları gösterimlerine ait detaylar

Araç resmi geçitine ait detaylar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Mesut Ergin, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:41 Kaynak: AA
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