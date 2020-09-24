Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı - Son Dakika

Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı

Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Kent Konseyi'nden net tavır "Ayvalık'ta enerji nakil hatları acil yeraltına alınmalıdır" Ayvalık'ta geçtiğimiz hafta çıkan ve 53 hektarlık bir alanın yanıp kül olmasının ardından Kent...

Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Kent Konseyi'nden net tavır

"Ayvalık'ta enerji nakil hatları acil yeraltına alınmalıdır"

BALIKESİR - Ayvalık'ta geçtiğimiz hafta çıkan ve 53 hektarlık bir alanın yanıp kül olmasının ardından Kent Konseyi tarafından acil eylem planı hakkında bir toplantı düzenlendi. Bölgede geçen hafta ve daha önce orman yangınlarına sebep olan enerji nakil hatlarının acilen yeraltına alınması istendi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Büyük Park'ta Kent Konseyi bünyesindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ergin, yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ergin, "Bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması en büyük dileğimizdir" dedi.

Ayvalık'ın daha önceki yıllarda olduğu gibi akciğerlerinin bir kısmını ne yazık ki yine kaybettiğini hatırlatan Başkan Ergin, her şeye rağmen doğal yaşamın yıllar içinde yangının oluşturduğu zararı telafi edeceğini ve kendi kendini yenileyeceğini söyledi. Özellikle Hakkı Bey Yarımadası, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanlarının yangınlara karşı birinci derecede hassas bölgeler olduğunu vurgulayan Ergin, bu alanlarda geçmiş yıllarda da orman yangınları çıktığını hatırlattı.

Geçmiş yıllarda özellikle şiddetli rüzgarların yaşandığı günlerde yine enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların çıktığını ifade eden Mesut Ergin, "Dünyada gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz birçok ülkede elektrik dağıtım sistemi havai hatlar yerine yer altı kabloları ile yapılmaktadır. Biz de belediye olarak tabiat parkı ve ormanlarımızın üzerinden geçen enerji nakil hatlarının toprak altına alınması konusunda acil olarak girişimlerde bulunduk ve bu konu çözüme kavuşana kadar da takipçisi olacağız. Bir diğer önemli konu da gözetleme konusudur. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın, ilgili kurumlarca mümkün olduğu oranda alanı gözetlemek amacıyla acil olarak kamera sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bu konunun da yakından takipçisi olacağız. Bundan böyle, yangına konu olan alan koruma altına alınıp izlenmelidir. Yanan alanların tekrar yaşam bulması için göstermelik, günlük ve anlık kararlar almak yerine, planlı ve programlı hareket etmek zorundayız. Bizler Ayvalık'ta yaşayanların ve tüm yaşam savunucularının sesi olarak buradan diyoruz ki, özellikle Tabiat Parkı plan kararlarına göre doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete, yanan alanın örtüsünü tahrip edici hiçbir çalışmanın yapılmasına göz yummayacağız ve izin vermeyeceğiz."dedi.

"Amacımız binlerce canlıyı korumak"

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki binlerce ağaç ve yeşil dokunun yok olmasını, doğal ortamda yaşamlarını sürdüren canlıların yaşamlarını yitirmesinin acısını yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Ergin, "Yangının başladığı dakikalardan, söndürülme aşamasına kadar sahada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, belediyemiz, Ayvalık Orman İşletme Şefliği çalışanları ve tüm saha personeli büyük bir özveri gösterdi. Jandarmamız da büyük destek verdi. Balıkesir Valimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, çevre belediyelerin itfaiye teşkilatları, DSİ çalışanları insanüstü gayret gösterdi. Elbette eline hortumunu, küreğini alıp söndürmeye koşan duyarlı Ayvalık halkının da çabalarıyla yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ve belediyemizin saha personeli ile diğer tüm devlet kurumlarının işçisinden amirine, hepsine Ayvalıklı hemşehrilerim adına minnettarım. Bundan böyle asli görevimiz ormanlarımızı, ağaçlarımızı ve onun içinde yaşayan binlerce canlıyı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmemektir. Bu bilinçle hareket eden herkese, destekleri nedeniyle binlerce kez teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konsey Başkanı Coşkun, "Yapılması gereken ekosistemin kendisini onarmasına fırsat tanımak"

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da, Orman Mühendisleri Vehbi Tutmaz, Naim Pelivan ve Elektrik Mühendisi Suat Şerifeken'den oluşan ekiple incelemeler yapıp tespitlerde bulunulduğunu söyledi. Coşkun, "Orman yangınının Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, Murat Reis- Süner Sitesi yakınlarında 19 Eylül tarihinde saat: 21.27 sıralarında enerji nakil hattından kaynaklanan sorun nedeniyle çıktı" dedi.

Tabiat parkı ve diğer alanlarda özellikle toprakta stok bulunduğundan yanan alanlarda ekim ve dikime gerek olmadan da gençleşmenin mümkün olduğunu kaydeden Coşkun, orman yangınlarının ekosistemin bir parçası olduğunu belirtti. Asıl yapılması gerekenin ekosistemin kendisini onarmasına fırsat tanımak olduğunun altını çizerek, "Milyonlarca yıldır her tür etkiye karşı varlığını başarı ile sürdürebilen bu sistemin yangınlara maruz kalması halinde, biraz da kamuoyu baskısına karşın bir an önce iş makineleri kullanılarak ağaçlandırma çalışmalarına başlanmakta ve yaraların hemen sarıldığı ifade edilmektedir. Ağaçlandırmadan önce ormanlaştırma asıl hedef olmalıdır. Tepelerde tohum taşıyan eski ve yeni kozalaklar bulunmaktadır. Yanan bölgenin yaklaşık 40 hektarlık alanının tabiat parkı olması nedeniyle teknik ve arazi çalışmalarında ağaç dikimi çalışmaları yapılmamalıdır. Yanan alanlar en az bir yıl koruma altına alınarak gözlenmesi artık zorunlu bir hal almıştır. Orman yangınlarından etkilenen alanlarda yapılacak teknik çalışmaların planlanmasında, varlığını milyonlarca yıldır sürdürme çabasına ve ağaçların evrimleşen genlerine saygı duymak zorundayız. Yangının oluşturduğu zararı doğa telafi eder, ancak insanın verdiği zararı ne yazık ki doğa telafi edemiyor."ifadelerini kullandı.

"752 bitki türü yaşıyor"

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda beşi endemik olmak üzere 752 bitki türünün mevcut olduğunu dile getiren Ayvalık Kent Konseyi Başkan Halil Coşkun, bu zengin ekosistemini tek bir türe çevirme hedefinin doğanın kurallarına da aykırı olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadede bu durumun farklı sorunları gündeme taşıyacağını vurgulayan Coşkun, "Yangına konu olan alan koruma altına alınıp izlenmelidir. Bu alanda tarım/orman arakesitinde, yangın alanı sınırlarında, yol ve yangın emniyet şeritlerinde şaşırtmalı beş, yedi sıra servi ile ayırma zonu oluşturulması da uygun olacaktır. Yanan alanın örtüsünü tahrip edici çalışmalara izin vermeyeceğiz. Belediye başkanımızın dediği gibi bu alanını bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı

Kent Konseyi, Ayvalık, Enerji, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ın en güzel ormanları yandı, Kent Konseyi çağrı yaptı - Son Dakika

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