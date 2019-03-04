Ayvalık'ın Güleryüzü Ziya Eryavuz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevilen ve aktif üyelerinden; geçtiğimiz yıl 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de partisinden Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı olmasıyla tanınan Ziya Eryavuz geçirdiği...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevilen ve aktif üyelerinden; geçtiğimiz yıl 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de partisinden Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı olmasıyla tanınan Ziya Eryavuz geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.



Ayvalık'ta özellikle sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu özverili çalışmalarla yüreklerde taht kuran Eryavuz'un ani vefatı ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.



Ziya Eryavuz'un cenazesi ilçe merkezindeki Saatli Camii'nde kılınan öğle namazının akabinde CHP Ayvalık İlçe Başkanlık binası önünde gerçekleşen hüzünlü bir törenin ardından Ayvalık Kabristan'ında toprağa verildi.



Eryavuz'un cenazesine milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Eryavuz'un cenazesi daha sonra Ayvalık Kabristanı'nda eski bir kaymakam olan babasının kabrinin yanına defnedildi. - BALIKESİR

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