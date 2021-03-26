Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Evin Kokusu" oyunuyla sürdü - Son Dakika

Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Evin Kokusu" oyunuyla sürdü

26.03.2021 05:41
Ayvalık Kadın Oyunları Festivali

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nde Evin Kokusu adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nde Evin Kokusu adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Nagihan Gürkan'ın yazıp yönettiği Evin Kokusu oyunu, genç oyuncu Sıla Erkan tarafından sahnelendi.

Oyun sonunda izleyiciler tarafından başarılı sahne performansı dolayısıyla alkışlanan oyuncu Sıla Erkan'a, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Erkan Cılak çiçek takdim etti.

Sıla Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro dünyasının ekonomik olumsuzluklar nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Salgın sürecinden önce de bilet fiyatlarını aşağıya çekmek durumunda kaldıklarını anlatan Erkan, tiyatronun zor ama sanatçılar için yapılacak en güzel iş olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Evin Kokusu' oyunuyla sürdü - Son Dakika


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