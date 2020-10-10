Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi - Son Dakika

Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi

10.10.2020 19:21

Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Genel Kurul toplantısı Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'nın 13. Olağan Genel Kurul toplantısı Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Turgutlu Mehteran takımının verdiği coşkulu konserin ardından saat 14.00'de başlayan genel kurul toplantısında; MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, MHP MKYK Üyesi Teçhize Kuloğlu, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ak Partili ilçe yöneticileri, AK Parti eski İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, il başkan yardımcıları, il yöneticileri, Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan, Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner ve parti delegeleri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı'na; Fevzi Zırhlıoğlu, divan katipliği üyeliklerine ise; Cevat Yenigün, Taha Tunus, Muhammet Tekin ve Niyazi Tunç getirildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından; faaliyet, denetim ve mali raporlar okunarak, genel kurul toplantısına katılanlarca kabul edildi.

Tek liste ile gerçekleşen toplantıda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray coşkulu bir konuşma ile genel kurul toplantısına gelen protokol ve delegeleri selamladı.

Covid 19 pandemisi nedeniyle sadece ilçe delegelerinin katılımıyla 13. genel kurul toplantısını gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Mehmet Sıray, "Bu yüzden konuşmamı kısa tutacağım. Ama aslında söylenilmesi gereken çok şey var. Başta bu mübarek davamızın kurucusu Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve duayla anmak istiyorum. Başbuğumuza, buradan seslenerek diyorum ki; mübarek başbuğumuz nurlar içinde yatın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Emin ellerdedir. Bu nefes ve bu canla beraber olduğu sürece, bu emanet kanlarımızın son damlasına kadar başımızın üzerindedir. " dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Sıray, "Bize bu mübarek emanetin görevini veren çok değerli genel başkanımız, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye de minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. ve diyorum ki; Sayın Genel Başkanım, biz Ayvalık teşkilatı olarak şunu bilmenizi isteriz ki, bu can bu bedende olduğu sürece; yolun yolumuz, izin izimiz, sözün sözümüzdür. Bundan bir adım geri dönen de namerttir." ifadelerini kullandı.

Kendisini bu göreve layık gören; MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Teşkilat Başkanı Cemile Gürcan ve tüm il yöneticilerine teşekkür eden Mehmet Sıray, "Bugün burada kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizlerde bu birlik ve beraberlik olduğu sürece Yüce Allah'ın izniyle, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur ve olamayacaktır. Yeter ki; bir olalım, birlik olalım, tek yürek olalım. Milliyetçi Hareket; bayrak, millet ve adalettir. İşte bu duygu ve düşüncelerle, 2109 ve 2014 yıllarında iki yerel seçimde de ucu ucuna kaybettiğimiz Ayvalık'a; inşallah bu kez ele ele, gönül gönüle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını dikeceğiz. " diye konuştu.

Siyasi konuşmaların ardından seçimlere geçildi.

Oy kullanma işleminin ardından oy kullanan tüm delegelerin takdiriyle Mehmet Sıray ve ekibi Ayvalık MHP İlçe Başkanlığı'nın yeniden yönetimini üstlendi.

Buna göre Ayvalık MHP'nin yeni yönetim kurulu; Nazlı Akman, Hasan Ustalı, Abdülkadir Karakaş, Ahmet Yalın, Şenay Boyabatlı, Zühtü Emir Gürses, Hüseyin Merih Onay, Alparslan Özmen, Mustafa Adil Arslan, Mürsel Kılıç, Ali Can Yaşın, Şerif Doğan, Cerrah Şanlıoğlu, Nihat Uzun, Ali İbrahim Yatkın, Selahattin Engin, Ekrem Şimşek ve Havva Nefise Çam isimlerinden oluştu.

MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nın yedek yönetimi de; İsmail Ateşoğlu, Süleyman Pakman, Egemen Bilir, Ömür Kıroğlu, Mehmet Ulus, Turan Atılgan, Hasan Seyhan, Necmi Çetinkaya, Nazan Varol, Mustafa Veske, Hakkı Bayraktar, Levent Kaçar, Yunus Okan Yenigül, Emre Ceylan, İsmail Hakkı Kibar, Osman Gençoğlu, Aysel Dinçer ve Asuman Kardağlı Bahçeci olarak belirlendi.

Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi
Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi

Balıkesir, Ayvalık, Kurul, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ayvalık MHP'de Mehmet Sıray güven tazeledi - Son Dakika


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