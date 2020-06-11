Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu - Son Dakika

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz ve onun gibi binlerce lösemili çocuğa umut olabilmek için kök hücre ve kan bağışında bulunuluyor.

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz ve onun gibi binlerce lösemili çocuğa umut olabilmek için kök hücre ve kan bağışında bulunuluyor. Türk Kızılay'ı ekipleri öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya sanatçı Haluk Levent ile AHBAP Grubu da destek olmaya hazırlanıyor.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Mecit Ataklı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan Uğur Akyüz kan kanserine yakalandı. Halen İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören minik Uğur'a acilen kök hücre ve ilik naklinin yapılması gerektiği öğrenildi. Ancak inşaat işçisi babası ise korona virüs salgını sebebiyle inşaat sektörünün durma noktasında olmasından dolayı kendisiyle birlikte 4 kişilik ailesini güçlükle geçindirmeye çalışıyor. Sınıf öğretmeni Seher Özben'in çabalarıyla, AML ve ALL tedavisi gören minik Uğur ve onun gibi Türkiye genelindeki binlerce lösemili çocuk için kök hücre kampanyası başlatıldı. Ayvalık halkı, gönüllü olarak donör olmak için ilçe merkezinde kurulan seyyar kan toplama merkezlerine koştu.

7 yaşındaki Uğur Akyüz için başta Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ve birçok sivil toplum kuruluşunun da tam destek verdiği öğrenildi.

"Ayvalık'ta 300 kök hücre ünitesi örneğine ulaşmayı bekliyoruz"

Başlatılan kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay'ı Güney Marmara Kök Hücre Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek, Ayvalık'ta kan ve kök hücre bağışlarına başladıklarını ifade ederek, "Verilen kanlar üç hastaya kullanılıyor. Aynı zamanda da görevlilerimiz isterse, aynı sistemle kök hücre için de numune almış oluyoruz. Bu aldığımız numuneleri Sağlık Bakanlığı'mızın kurduğu Türk Kök bünyesindeki Kök Hücre Bankamıza iletiyoruz. Testler yapılıyor. Bu numunelerden herhangi biri herhangi bir hastamızla uyum sağlarsa o kişilerle görüşüp, tekrar kök hücre almak için kendilerine ulaşıyoruz. Böylelikle de kök hücre nakillerinin planlanarak hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Halkımız bu konuda çok duyarlı. İnşallah Ayvalık'ta 300 kök hücre ünitesi örneğine ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anık Okyar da, toplanılacak kök hücrelerin kan bankasına gönderileceğine kaydederek, "Yüce Allah'tan duamız burada toplanılan numunelerin hastalara uyum sağlayabilmesi yönündedir. Buradaki amacımız öncelikle Ayvalık'ta yaşayan Uğur kardeşimizdir. Kendisine buradan geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Minik Uğur'un babası bugün bütün gün bizimle birlikteydi. Bugün de İzmir'deler ve şu anda Ayvalık'a dönüyorlar. Bu kampanya Ayvalık'ta minik Uğur için yürütülüyor. Ona elimizden geldiğince Türk Kızılay Ailesi olarak ve devletimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah kök hücre konusunda Allah'ın izniyle Uğur yada başka lösemili eşleşme olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Seher Özben ise, üç ay önce lösemi teşhisi konulan Uğur için Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türk Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Bunun sonucunda da bugün hem öğrencimiz Uğur Akyüz hem de O'nun gibi kök hücre bekleyen tüm lösemi hastası canlar için buradayız. Bu konuda ünlü sanatçı Haluk Levent ile de iletişime geçtik. Kendisi Türkiye genelinde AHBAP Grubu ile birlikte bu kampanyaya destek vereceğini söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bizim tek umudumuz, başta Uğur olmak üzere tüm lösemili canların bu hastalıktan kurtulmasıdır. Ben bu konuda Ayvalık halkının çok bilinçli olduğunu biliyorum. Biz bu konuda ilk adımları attığımızda sosyal medya mecrasında telefonumu verdiğimde sadece bir gecede 50 gönüllü beni arayarak destek vermek istediklerini söylemişti. Hatta ağlayarak arayanlar bile olmuştu. Bu yüzden de son derece umutluyuz" diye konuştu.

Minik Uğur'a Haluk Levent ve AHBAP Grubu'ndan da tam destek

Minik Uğur'dan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Uğur kardeşimize gereken ilik ve kök hücrenin bulunabilmesi için ben ve AHBAP Grubu da seferber olacağız. Ayvalık'ta yaşayan minik kardeşimiz için Kızılay ile işbirliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizde kan ve kök hücre bağışında bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır" dedi.

Kan ve kök hücre bağışında bulunan bağışçılar ise kendilerini son derece huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirterek, verdikleri kan ve kök hücre ünitelerinin tüm lösemili hastalar için umut olmasını dilediler.

7 yaşındaki minik Uğur, hastaneden gönderdiği video ile kendisi ve lösemili arkadaşları için yardımcı olan herkese teşekkür ederken, kampanyaya destek veren Tanem Sönmez isimli bir minik kız ise bağışçılara destek verebilmek için kan bağışının yapıldığı alanda bulunarak kendince katkı verdiğini söyledi.

Ayvalık Minik Uğur ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

Balıkesir, Ayvalık, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ayvalık 'Minik Uğur' ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu - Son Dakika
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