Son Dakika Haberleri: Ayvalık Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden aşure ikramı
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Ayvalık Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden aşure ikramı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneğince vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ayvalık Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden aşure ikramı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneğince vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ayvalık Cem Evi'nde düzenlenen etkinliğe, eski Balıkesir CHP İl Başkanı Ender Biçki, eski Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şubesi Başkanı Vedat Tekten, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak hazırladıkları etkinliğe yoğun ilginin olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pir Sultan Abdal, Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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