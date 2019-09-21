Son Dakika Haberleri: Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

20 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince, İzmir'den Ayvalık'a geldiği belirlenen İzmir plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada, araçta 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., İ.T.T. ve A.G. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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