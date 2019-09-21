Ayvalık polisi 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince, İzmir'den Ayvalık'a geldiği belirlenen İzmir plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada, araçta 1315 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., İ.T.T. ve A.G. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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