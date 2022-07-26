Ayvalık polisi, İzmir bağlantılı uyuşturucu çetesini çökertti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler İzmir-Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yapan bir çeteye yönelik gerçekleştirdiği operasyonla milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, önceki gün yaptığı operasyonda İzmir'den gelip, Ayvalık'ta uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği bir aracı takibe aldı.

Nefes kesen bir operasyonla araçta bulunan E.Y., E.G., A.E., A.Ö. isimli şahısları kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, bu çetenin Ayvalık etabındaki satışları yapan Ö.E. isimli bir torbacıyı da belirledi.

Hemen harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, Ö.E.'yi de kısa sürede yakalamayı başardı.

Ekiplerin araçta ve Ö.E.'nin evinde yaptıkları aramalarda, 1000 adetten fazla uyuşturucu hap, yüklü miktarda skunk ve parçalar halinde metamfetamin, bonzai, esrar, kokain ve satışa hazır halde uyuşturucu kullanma aparatlarıyla, uyuşturucu satışından temin edilen 30 bin lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyetteki soruşturmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle adliyeye çıkarıldı.

Adliyede yapılan yargılamanın ardından; 5 şüpheliden E.Y., E.G. ve Ö.E. tutuklanırken, A.E ve A.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, turizm sezonu nedeniyle binlerce insanı ağırlayan ilçede bu durumu fırsat bilen uyuşturucu çeteleri ve torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini, Ayvalık'ta gençleri uyuşturucu belasından koruyabilmek için yaptıkları mücadeleden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini vurguladı. - BALIKESİR