Ayvalık protokolü bayramlaştı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçe protokolü bayramda bir araya geldi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Korona virüs salgını gölgesinde geçen kurban bayramı hakkında görüşlerini ifade eden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, salgının fark edemediğimiz değer ve güzelliklerin kıymetini anlamamazı sağladığını söyledi. Arada mesafelerin olmadığı, maskelerle birlikte kutlamak zorunda kalınmayan bayramlar dileyen Kaymakam Görgülüarslan, "Ayvalık bayram ve turizm sezonu olması sebebiyle oldukça yoğun günler yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız hem bayramı hem de tatillerini burada geçirmek istedikleri için ciddi bir yoğunluğumuz var. Bizler kamu görevlileri olarak sahadayız. Sağlık hizmetlerinde, mahalli idarelerimizin gerçekleştirmiş olduğu belde hizmetlerine kadar bir çok görevi yürüten arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba içerisindeler. Burada güvenlik mensuplarımızın yapmış oldukları 24 saatlik kesintisiz hizmet vermeye yönelik yoğun çalışmalar, görev aşkıyla ve samimiyetle vazifeyi yapma yeterliliğidir" diye konuştu. - BALIKESİR