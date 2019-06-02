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Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden bayram yardımı

17 dakika önce

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi bin çocuk ve aileye bayramlık giysi ile erzak dağıtıldı.

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden bayram yardımı, System.String[]
Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi bin çocuk ve aileye bayramlık giysi ile erzak dağıtıldı.
Dernek Başkanı Fatma Cavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayırseverler ile yoksul insanlar arasında gönül köprüsü kurmanın hazzını yaşadıklarını söyledi.
Asli görevlerinin ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü kurabilmek olduğunu ifade eden Cavlı, "Bu yüzden de Allah, hayırseverlerimizden ve bağışçılarımızdan razı olsun. Onların sayesinde minik çocukların yüzü gülüyor, yoksulların da karınları doyuyor." dedi.

Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere Ayvalık Belediyesi ve mahalle muhtarlarının belirlediği yoksullar ile kendi belirledikleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Cavlı, "İlçe genelindeki kanser hastaları, yatalak hastalar, yaşlılar ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Cavlı, Ramazan Bayramı öncesinde düzenledikleri kampanya ile ihtiyaç sahibi bin çocuğu giydirdiklerini, hayırsever vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:36 Kaynak: AA
Ayvalık, Güncel
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