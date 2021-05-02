Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
02.05.2021 13:25
Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
Dernek başkanı Fatma Cavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıların destekleriyle manevi köprüler kurmayı sürdüreceklerini söyledi.
Ramazan ayı başladığından bu yana 1500 aileye ulaştıklarını belirten Cavlı, "Üyelerimizden aidat bile toplamayan bir derneğiz. Hiçbir gelirimiz de yok. Bizim tek gelirimiz, bize güvenen dostlarımızın emanetlerini hıyanetle karıştırmadan yerine ulaştırmaktan ibarettir. Bu yıl bize duyulan güven nedeniyle daha da çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştık. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.
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