Ayvalık'ta 10 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 10 göçmen kurtarıldı

15.06.2022 08:37
Ayvalık'ta 10 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir can salı içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 göçmeni kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

(Suat Salgın-İHA)

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 10 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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