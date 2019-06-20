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Ayvalık'ta 10 mülteci denizde yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı.

Ayvalık'ta 10 mülteci denizde yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları bir şişme botun Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru ilerlemekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında bir kız çocuğu ve kadınların da bulunduğu 1 Afganistan, 9 İran uyruklu mülteciyi ele geçirdi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Cunda Adası'ndaki merkezine getirilen mülteciler daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin nezaretinde Polis Merkezi'ne getirildi. Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı mülteciler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Balıkesir, Midilli Adası, Ayvalık, 3. Sayfa
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