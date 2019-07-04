Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor
1 saat önce
Ayvalık'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
Ayvalık'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor..
"KİMSEYE DOKUNDURTMUYORUZ"
Bölgedeki dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan
"İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok önemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor." dedi.
İstanbul Valiliği, müzik yayını yapan mekanların denetimin artırılması için harekete geçti
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
İstanbul'da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak