Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

24 dakika önce

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) öğretim üyelerinin Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi.

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi, System.String[]

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) öğretim üyelerinin  Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi. Son olarak, Aydın Şensal'a ait zeytinlikteki 'Koca Delice' adı verilen ve 1100 yaşında olduğu belirlenen ağaç, anıt ağacı olarak tescillendi.

BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. İsa Curebal ve Doç. Dr. Süleyman Sönmez Ayvalık yöresi anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağaçları projesi hazırladı. Ekip, Ayvalık'taki Küçükköy, Altınova ile ilçenin kırsal mahalleleri Murateli ve Mutlu köyünde uydu görüntüleri ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. Tespit ve tescil çalışmaları sırasında 81 anıt zeytin ağacı belirlendi. Bunlardan 61'inin tescili yapıldı, kalanı için ise çalışmalar sürüyor.

Ayvalık Zeytin Dostları Derneği Başkanı Aydın Şensal'a ait zeytinlikte son olarak tescili yapılan 9 metre boyunda ve 5.5 metre çapındaki anıt ağacın 1100 yaşında olduğu belirlendi. Ağaca, 'Koca delice' ismi verildi. Şensal, "Bu ağaca sahip olduğumuz için çok mutluyum. Aslında tüm zeytin ağaçları önemli ve Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu ağaçlara gelecek kuşakların, çocuklarımızın torunlarımızın emaneti olarak bakmamız gerekiyor. Biz babalarımızdan atalarımızdan devraldık. İnşallah biz de gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.

'ANIT AĞAÇLARI KORUMAK GÖREVİMİZ'

Ayvalık'taki 2 milyon zeytin ağacından yarısının 200 yaş üstü olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmada 81 anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit ettik. Bunlardan en eski olanı 1100 yaşında, diğerleri de 400 yaşın üzerinde. Ayvalık ve yakın çevresi zeytin tarımı açısından çok eski olduğu için bu yaşlı ağaçları bekliyorduk. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki aşamada bilgilendirme ve yönlendirme levhalarıyla beraber Ayvalık'a gelen ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'de çok önemli bir yer sahip olan Ayvalık'ın bu anıt ağaçlarını korumak ve geleceğe aktarmak bizlerin görevi" dedi.


Ayvalık, Delice, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
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