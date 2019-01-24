Ayvalık'ta "12 Aylık Turizm Sezonu" İçin Çalışma Yapılacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) desteklenen "Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor" projesi kapsamında, Şeytan Sofrası Lagünü ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın 12 ay turizme elverişli hale getirilmesi için çalışma yapılacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) desteklenen "Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor" projesi kapsamında, Şeytan Sofrası Lagünü ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın 12 ay turizme elverişli hale getirilmesi için çalışma yapılacak.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve GMKA'dan yaklaşık 1 milyon lira destek alan "Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor" projesiyle, bazı noktalar yeni görünüme kavuşacak.



İlçe Belediyesi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliğinin de paydaşı olduğu projeyle, önemli kuş göç yollarında bulunan, özellikle flamingoların barındığı Şeytan Sofrası Lagünü ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda turizme yönelik çalışmalar yapılacak.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, turizm altyapısının geliştirilmesi adına "Küçük Ölçekli Altyapı Destekleme Programı" çerçevesinde hazırlandığını söyledi.



Projeye Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın çok büyük katkılar verdiğini ifade eden Büyükçıvgın, şöyle konuştu:



"Hazırladığımız projemizin ilk etabında, Muratreis mevkisinde bulunan ve flamingoların konakladığı lagünün çevresine ahşap yürüme yolları ile bu kuşları gözetleme kuleleri kurulmasını hedefliyoruz. Buradaki amaç, ilçemizi ziyaret eden konuklarımıza bu güzellikleri izletebilmek, lagün ve çevresinin korunmasına katkı sunmak, ayrıca ilçemize gelen profesyonel fotoğraf sanatçılarına olanak sağlayabilmektir. Bunun dışında Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal alanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde, girişlere çeşitli üniteler ve giriş binası, taklar ve gezi yolları yapmayı planlıyoruz."



Projeyle Ayvalık'a gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı amaçladıklarını anlatan Büyükçıvgın, "Bundan da önemlisi bu doğal yaşam bölgelerini korumak, daha nitelikli tatilcilerin Ayvalık'ı ziyaret edebilmesini sağlayarak ilçemizdeki turizm sezonunu 12 aya çıkarabilmenin önünü açmaktır." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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