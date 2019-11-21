Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı.

Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı.


Alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan ahşap tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde 10 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere 12 göçmen ele geçirildi.


4'ü çocuk, 2'si kadın 12 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]