Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik'ten kaçamadı - Son Dakika

Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci Sahil Güvenlik'ten kaçamadı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bir lastik botla Midilli'ye gitmekte olan bir şişme botu Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında durduran Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler iki aileden oluşan 12 kişilik Suriyeli düzensiz göçmeni ele geçirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Cunda adasına getirilerek, yasal işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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