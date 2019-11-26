Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 143 mülteci yakalandı
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Ayvalık'ta 143 mülteci yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denizde yakalandı.

Ayvalık'ta 143 mülteci yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denizde yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyonun ilk ikisinde, saat 03.39 ve saat 04.00'de Maden Adası açıklarında iki ayrı lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan botlar durduruldu. Bu operasyonda Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 50'si çocuk, 22'si kadın olmak üzere toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise, Ayvalık'tan Midili Adası'na gitmekte olan ve içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu lastik bot içerisinde bulunan11'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere; 14 Suriye, 12 Filistin, 8 Somali ve 6 Eritre uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Yakalanan 143 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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