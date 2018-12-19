Ayvalık'ta 15 Bin Liralık Yalıtım Malzemesi Çalanlara Suçüstü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalıtım malzemesi çalan zanlılar suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalıtım malzemesi çalan zanlılar suçüstü yakalandı.



Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Atatürk Stadı yanında temeli 2013 yılında atılan ve yarım kalan bir sitenin deposundan 15 bin liralık yalıtım malzemesi çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Devriye görevi yapmakta olan jandarma ekipleri, gece karanlığından yararlanmaya çalışan A.C. (42) ile İ.E. (26) isimli iki kişinin inşaat şantiyesindeki depodan çaldıkları yalıtım malzemelerini bir kamyonete yüklemeye çalıştığını fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekibi, 2 zanlıyı yakalayarak gözatına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

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