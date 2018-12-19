Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 15 Bin Liralık Yalıtım Malzemesi Çalanlara Suçüstü

Ayvalık'ta 15 Bin Liralık Yalıtım Malzemesi Çalanlara Suçüstü

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalıtım malzemesi çalan zanlılar suçüstü yakalandı.

Ayvalık'ta 15 Bin Liralık Yalıtım Malzemesi Çalanlara Suçüstü, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalıtım malzemesi çalan zanlılar suçüstü yakalandı.

Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Atatürk Stadı yanında temeli 2013 yılında atılan ve yarım kalan bir sitenin deposundan 15 bin liralık yalıtım malzemesi çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Devriye görevi yapmakta olan jandarma ekipleri, gece karanlığından yararlanmaya çalışan A.C. (42) ile İ.E. (26) isimli iki kişinin inşaat şantiyesindeki depodan çaldıkları yalıtım malzemelerini bir kamyonete yüklemeye çalıştığını fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekibi, 2 zanlıyı yakalayarak gözatına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Altınova, Jandarma, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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