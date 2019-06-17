Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi
'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botları, Ayvalık açıklarında saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, botu durdurarak içinde 17 Afganistan
uyruklu göçmeni ele geçirdi. Ayvalık'ın Cunda adasında Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçağa yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. 17 göçmen sınır dışı edilecek. - BALIKESİR
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