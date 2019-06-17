Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.

Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botları, Ayvalık açıklarında saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, botu durdurarak içinde 17 Afganistan uyruklu göçmeni ele geçirdi. Ayvalık'ın Cunda adasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçağa yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. 17 göçmen sınır dışı edilecek. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ayvalık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem! 3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]