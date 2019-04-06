Ayvalık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atatürk Caddesi
'nde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 8 Somali
, 2 Uganda, 5 Yemen
ve 2 Irak
uyrukluyu gözaltına aldı.
Yemek, battaniye ve ilaç yardımı yapılan 17 kişi için sınır dışı işlemlerine başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:37 Kaynak: AA
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