Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 8 Somali, 2 Uganda, 5 Yemen ve 2 Irak uyrukluyu gözaltına aldı.

Yemek, battaniye ve ilaç yardımı yapılan 17 kişi için sınır dışı işlemlerine başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:37 Kaynak: AA

Balıkesir, Yunanistan, Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
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