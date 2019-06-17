Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 17 kaçak yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 8'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile ilgili işlemler sürüyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
Balıkesir, Midilli Adası, Ayvalık
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