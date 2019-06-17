Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan
uyruklu 17 kaçak yakalandı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 8'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile ilgili işlemler sürüyor.
- Balıkesir
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