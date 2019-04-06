Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 Mülteci Yakalandı

Ayvalık'ta 17 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Ayvalık'ta 17 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde bir grup mülteciyi fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 8 Somali, 2 Uganda, 5 Yemen ve 2 Irak uyruklu mülteciyigözaltına aldı. Jandarma tarafından yemek, battaniye, ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından 17 mülteci için sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu Darbecilerin "Katliam" Talimatları İlk Kez Ortaya Çıktı Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:23:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 17 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]