Ayvalık'ta 17 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy
Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Atatürk Caddesi
üzerinde bir grup mülteciyi fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 8 Somali
, 2 Uganda, 5 Yemen
ve 2 Irak
uyruklu mülteciyigözaltına aldı. Jandarma tarafından yemek, battaniye, ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından 17 mülteci için sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:20 Kaynak: İHA
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