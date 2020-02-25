Ayvalık'ta 19 tarihi bina için 'acil müdahale' isteği - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kent mirasının korunması amacıyla düzenlenen projede 10 konut, 3 ticari işlevli yapı ve 6 kamu binasına acil müdahale edilerek, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlanması gerektiği belirtildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı tarafından, Ayvalık belleğini ve kimliğini temsil eden tarihi kent dokusunun korunması, mimari mirasın belgelenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek yeniden değerlendirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Araştırma, Geliştirme Uygulama Derneği ile Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi işbirliğinde 2 yıl süren proje kapsamında yapılan çalışmalar Ayvalık Şeytan Kahvesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Toplantıda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uzay Yergün, Dr. Öğretim Üyesi Banu Çelebioğlu, Araştırma Görevlisi Melis Bilgiç, AR-GE Derneği Başkanı Tuba Aysun ile Mimar Nurdan Topoğraf geleneksel konut mimarisi ve kent dokusu kapsamında eğitime yönelik koruma ve belgeleme çalışması konusunda detaylı bilgi verdi. Ayvalık belleğini ve kimliğini temsil eden tarihi kent dokusunun korunması, mimari mirasın belgelenmesi ve tescilli yapıların restore edilerek yeniden değerlendirilmesi üzerinde durulan toplantıda, Anıtlar Kurulu'na sunulan proje için onay beklendiği, onayın ardından devlet destekli hibe ve TOKİ kredilerinden faydalanılması için gerekli işlemlerin yapılabileceği açıklandı. Çalışma kapsamında Ayvalık tarihi kent merkezinde acil müdahale gereken, ekonomik gücü sınırlı olan ilk kullanıcılara ait 10 konut ve 3 adet ticaret işlevli yapı ile 6 kamu kuruluşu binasının restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Proje hakkında açıklama yapan Dr. Uzay Yergün, "18'inci yüzyılın ortalarından itibaren şekillenmeye başlayan Ayvalık ve Cunda geleneksel kent dokusu ve mimarisinden günümüze kalan kültür mirasını korumak, tarihi, kültürel, mimari değerler açısından ya da turizm potansiyeli açısından olmak üzere birçok kişi tarafından farkı nedenler doğrultusunda amaç edinilmiş durumdadır. İşte bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, uluslararası koruma yaklaşımları çerçevesinde geleneksel mimari ve kentsel dokuda özgünlüğün korunmasıdır" dedi.