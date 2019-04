Ayvalık'ta 2. Doğa Festivali Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Doğa Festivali 'Akkızlı Günler' sloganıyla başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Doğa Festivali 'Akkızlı Günler' sloganıyla başladı. Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen ve 14 Nisan'a kadar sürecek olan festivalin açılış programı da renkli görüntüleri beraberinde getirdi.



Festivalin açılışı; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalıklı Oda Başkanları, daire amirleri, odaların yöneticileri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş grubunun, Aşıklar Köprüsü'nden, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde gerçekleştirdikleri yürüyüşle başladı.



Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları ürünlerini sergilendiği stantların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirildiği açılış serenomisinde konuşan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, düzenledikleri festivalin Türkiye ve Ayvalık için hayırlara vesile olmasını diledi.



Türkiye'nin bir incisi, Ege'nin birincisi olan tarihi, doğası, denizi ile bir marka olan Ayvalık'ın esnaf ve sanatkarları tarafından ilçeye böylesi bir anlamlı bir festival kazandırmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Melih Çakırca, "Bu festivalin şimdiye kadar ot çeşitlerinin başkenti olan Ayvalık'ta yapılmamasının büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Gastronomi bizde, lezzet bizde, ot çeşitliliğimiz bizde, el emeği bizde olmasına rağmen Ege'nin başka ilçeleri bize ait olduğuna inandığımız bu festivali bizden aldılar. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivale hepimizin sahip çıkması lazım" ifadelerini kullanarak, festivalin gerçekleşmesine katkı veren Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık Belediyesi, oda yöneticileri ve Ayvalık halkına teşekkür etti.



Tören saatine kadar henüz mazbatasını almamış olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in adına konuşan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burak Tok ise, bu tür festivallerin bir kentin tanıtımı ve gelişimi için son derece önemli etkinlikler olduğunu vurgulayarak, "Bu festival vesilesiyle, Ayvalık'ın mutfak zenginliği canlı kalarak, gelecek nesillere miras olarak aktarılabilecektir. İnanıyorum ki; doğası, kültürü, turizmi, görselliği ve mutfak zenginliği ile Türkiye'nin en güzel doğa ve turizm alanlarından biri olan Ayvalık, zamanla ülkemizin en prestijli festivallerinden birine ev sahipliği yapacaktır" dedi.



Balıkesir BŞB Başkanı Yılmaz, "Biz Ayvalık'ı önemsiyoruz"



Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, 31 Mart seçimlerinin akabinde ilk ziyaret ettiği ilçenin Ayvalık olduğunun altını çizerek, "Biz Ayvalık'ı önemsiyoruz. Ayvalık, Balıkesir'in isim ve marka patentinin en çok olan ilçesi. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde tanınan ve bilinen ilçesi. Ayvalık'ta yılın 12 ayını bu tür festivalleri; halkla kaynaşmış, esnafıyla bütünleşmiş olarak yapmamız lazım. 4 mevsimin her başlangıcında ve sonunda bu tür etkinlikleri yapmamız lazım. Ben bu vesile ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca'yı tebrik ediyorum. Çünkü farkında olmak, başarmak demektir. Bu yıl ikincisi düzenlenen bu doğa festivalinin biraz daha geliştirilerek, uluslar arası basının da katkısıyla, uluslararası gurmelerin de katılımıyla Ayvalık'ın haklı bir unvanı olduğunu, bütün dünyaya yeniden duyurmamız lazım. Ayvalık kendiliğinden meşhur olmadı. Olağanüstü lezzetlerin, balık restoranları, denizin altındaki ayrı güzellikleri, denizin üzerindeki ayrı güzellikleri ve endemik bitki örtüsünü dünyanın her yanından herkesin gezmesi ve görmesi gerektiğine inanıyorum. Ayvalık bir turizm beldesi. Temiz kalması ve aynı zamanda ekonomik anlamda hızlı dönmesi bu güzel ilçemizin hayat bulması anlamına gelmektedir."diye konuştu.



AK Parti Milletvekili Çelik, "Yücel Başkanımızın desteğiyle Ayvalık hak ettiği o güzellikleri gösterebilecek bir çehreye kavuşacaktır"



Törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise, "Genelde Balıkesir, özelde Ayvalık olarak bizler kendi yağımızla kavrulmayı çok seviyoruz. Bizim rahatımız bozulmasın. Dışarıdan da çok fazla müdahale olmasın. Dünya nimetleri ayaklarımızın altında, gibi bir yaşamı seviyoruz. Ama galiba bu doru bir yöntem değil. Bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Ama o hazineyi kendimize saklıyoruz. Biz biraz geç kaldık. Başka yerler bizden daha az özelliklere sahip, Ayvalık ile Balıkesir ile kıyas edilemeyecek yerler değişik festivaller ve tanıtımlarla aldı başını gitti. Bugün Alaçatı'da bir ot festivali oluyor. Bütün Türkiye adeta oraya akıyor. Biz de vızır vızır Balıkesir'den geçen bu arabalara el sallayarak onları Alaçatı'ya uğurluyoruz. Oysa bizde bu ot festivalin daha iyisi var diyeceğiz ama tabi bunlar hep tanıtım işidir. Ama çok şükür ki Balıkesir, Büyükşehir yönetimine kavuştu. Ondan önce eski dönemi biliyorsunuz. Ayvalık, ilçe belediyesi. Kendi yağıyla kavruluyor. Kendi kendisine bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Sorunlarla baş edebildi mi, hayır. Aksine sorunlar, yığılarak bu günlere geldi. Sorunlar çözülmedi, tam tersine büyüdü. Allah'tan Büyükşehir belediyesi olduk ki, şimdi Büyükşehirin ve Yücel Başkanımızın desteğiyle Ayvalık hak ettiği o güzellikleri gösterebilecek bir çehreye kavuşacaktır." dedi.



Vali Yazıcı, "Biz Ayvalık'ımızla gurur duyuyoruz"



Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, Ayvalık'ın Balıkesir'in gözbebeği olduğunu söyleyerek, "Ayvalık, Balıkesir'in bir markasıdır. Biz bu markadan layıkıyla istifade etmeye devam edeceğiz. Parlatarak yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin, hatta bu dünyanın en kaliteli zeytinyağını burası yetiştiriyor. En kaliteli zeytinyağı burada üretiliyor. Kazdağları, biraz ileride. Tarih, burada. Deniz, burada. Biz Ayvalık'ımızla gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki; Ayvalık kendi markasıyla diğer ilçelerimiz gibi Türkiye'yi doyuran şehir dediğimiz Balıkesir'imizin orman ürünlerini üreten ilçesinden, hayvan üretimine katkıda bulunan, pirinç üreten, aklınıza gelen tüm tarım ürünlerini ve hayvansal ürünleri üreten her yere katkı veriyor. Burada her şeyimizi pazarlayabiliriz ve dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiği bu beldede, doğal olarak dünyanın en lezzetli yemekleri tabii ki de burada olacaktır. O güzel zeytinyağı ile buluştuğun da tabii ki en özel damak tadına sahip yemekler Ayvalık'ta pişecektir." diye konuşarak, bu anlamlı festivalin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, Vali Yazıcı'nın öncülüğündeki protokol stantların açılış kurdelesini birlikte keserek, stantları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

