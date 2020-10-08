Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu - Son Dakika

Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu

08.10.2020 18:00
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu, System.String[]

Ayvalıkgücü Belediyespor Altyapı Futbol Okulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin kulüp başkanı Suat Taş ve antrenörlerden bilgi aldı.

Ayvalıkgücü Belediye spor Altyapı Futbol Okulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin kulüp başkanı Suat Taş ve antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Ergin, "Ayvalıklı çocukların spora olan merakı hepimizi umutlandırıyor" dedi.

Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde futbol okulu, Hüsnü Uğural Stad'ında ise yarışmacı grupların çalıştığı okul bünyesinde 120, yarışmacı gruplarda lisanslı 80 olmak üzere 200 futbolcuyu kucaklayan ve geleceğe hazırlayan antrenör Abidin Can, "Öncelikli hedeflerimizden biri çocukları günümüzün teknolojilerinden uzak tutarak, grup çalışmasını sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek, aidiyet duygusunu yaşatmak, yaşadığı yeri sahiplendirmek. Bunun ardından bu gruplardan yetenekli öğrencileri bulup yetiştirmek ve lisanslandırmak, yani yarışmacı gruplara göndermektir" dedi.

Okulun daha emekleme döneminde olduğunu, beş yıl sonra meyvelerini almaya ve emeklerinin karşılığını görmeye başlayacaklarını vurgulayan Abidin Can, pandemi öncesinde Balıkesir'de birincilik ve ikincilik gibi başarılarının bulunduğunu söyledi.

Ekip arkadaşları Fikret Yılmaz ve Deniz Çolak ile birlikte öğrencileri sevgi disiplini altında geleceğe hazırladıklarına değinen antrenör Can, "Geçen yıl amatör spor kulüpleri federasyonlarında Balıkesir TÜFAD'ın düzenlediği bölge karmasına altı oyuncumuzu verdik. Bu da bizim için çok onur verici bir durumdu. Antalya'da turnuvalara gideceklerdi ancak pandemi nedeniyle katılamadılar. Çalışmalarımızda bize destek veren Ayvalıkgücü Belediyespor Futbol Şubesi altyapı sorumlusu Mustafa Büberci'ye ve bizim için en büyük itici güç olan, maddi ve manevi varlığımız Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu desteğini alacağımız başarılar ile taçlandıracağız. Bize güvenerek çocuklarını arkalarına bile bakmadan teslim eden anne ve babalara da çok teşekkür ediyoruz, onlar da beş yıl sonra çocuklarıyla gurur duyacaklar" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu
Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mesut Ergin, Ayvalık, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü         
17:48
Bakan Soylu, terörün belinin kırıldığı Kato'da rafting yaptı Bakan Soylu, terörün belinin kırıldığı Kato'da rafting yaptı         
17:11
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak         
15:51
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 18:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta 200 kişilik futbol ordusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei