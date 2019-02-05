Ayvalık'ta 24 Kaçak Yakalandı, 7 Organizatör Tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 kaçak ile 7 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 kaçak ile 7 organizatör, jandarma tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.



Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi kumsalında şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. İnsan kaçakçılığı organizatörlüğü şüphelileri, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda sorgulandı. Sorguda elde edilen bilgilerle harekete geçen jandarma ekipleri, 3 organizatörü daha yakaladı. Bu şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Küçükköy Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 2 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklara yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.



Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 organizatör, tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Kaçaklar ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.



- Balıkesir

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