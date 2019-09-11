Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler; ilçenin Küçükköy mahallesi sahil bölgesinde kalabalık grubun görülmesi üzerine hemen harekete geçerek, 12'si çocuk, 5' kadın 25 Suriyeli göçmeni ele geçirdi.


Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında düzensiz göçmenlerin kullanacakları bot bulunarak, bot sahipleri A.O. ve U.O. isimli şüphelilerin olayda organizatörlük yaptığını tespit etti.


Yakalanan A.O.ve U.O. isimli organizatör zanlıları gözaltına alınırken, 25 göçmen için ise yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sünnet düğününde Spiderman Roman havası oynadı! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 02:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]