Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde G.H. isimli organizatör zanlısı ile 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hemen harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla Uzungöl mevkiinde düzensiz göçmenleri ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan G.H. isimli organizatör zanlısı ile aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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