Ayvalık'ta 27 yıldır gönüllü olarak deniz temizliği yapıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde emekli Çetin İşten (61), farkındalık yaratmak amacıyla 27 yıldır deniz temizliği yapıyor. Son olarak Ayvalık iç limanına dalış yapıp, atılan çöpleri çıkaran İşten, rıhtımda bunları tehşir etti ve halkı çevre konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Ayvalık'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli Çetin İşten, ilçede 27 yıldır aralıksız olarak yaptığı deniz temizliği ile herkese örnek bir davranış sergiliyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günlerinde ve zaman zaman düzenlenen deniz temizliği etkinliklerinde yer aldığı gibi, bireysel olarak da dalışlar yapıp denize atılan çöpleri toplayan İşten, bu davranışıyla ilçe halkı tarafından takdir ediliyor. Son olarak Ayvalık iç limanda yaptığı dalış ile deniz dibindeki çöpleri toplayan İşten, bunları rıhtımda tehşir etti. Gönüllü olarak deniz temizliğine devam edeceğini belirten Çetin İşten, "Ben denize aşığım. Günler, yıllar geçtikçe denizimiz çok kirlendi. Biz bu denizi atalarımızdan, dedelerimizden temiz bulduk. Çocuklarımıza da temiz bir deniz bırakmak için özverili olmalıyız. Elinizde yanık sigara dahi olsa çağırın beni, o sigarayı cebime atın ama bu güzel denize atmayın. Tek ricam bu. Ferdi dalışlar ile denizdeki çöpleri toplayabildiğim kadar toplayacağım. Deniz artık can çekişiyor. 30 yıl önce biz burada denize girerdik. Şu anda üstünü ne kadar berrak görseniz de altı çok bulanık ve ben bir hafta temizlemeye devam etsem buradan bir tır çöp çıkar" diye konuştu.