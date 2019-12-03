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Ayvalık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, belediye bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği, Ayvalık Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi ve Ayvalık Özel Eğitim Merkezinden engelliler ile aileleri katıldı.

Engelli öğrencilerin gösterileriyle renklenen etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "En önemli görevimiz engelli kardeşlerimizin günlük hayata dahil olmalarını sağlamak, kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelidirler. Kamu kurumlarında, yollarda, kaldırımlarda, evlerde, engelli kardeşlerimiz için gerekli düzenlemeleri yapıp onların en büyük sorunu olan ulaşılabilirlik sorununu ortadan kaldırmalıyız. Eğer ki bir kent engelli vatandaşlara bu hizmeti sunamıyorsa orada engel biziz." dedi.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de engellilerin yılın bir gününde değil, her an hayatın içinde ve toplumun bir parçası olduğunun farkına varılması gerektiğini ifade etti.

Dünya Engelliler Günü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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