Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı JASAT bünyesindeki timler, takibe aldıkları İstanbul plakalı aracı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkiinde durdurdu. JASAT timlerinin araçta yaptıkları kontrolde 29 Afganistan ve 1 İran uyruklu göçmen ile S.O.Ö. isimli organizatör ele geçirildi. Yakalanan S.O.Ö. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 30 düzensiz göçmen hakkında ise işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:46 Kaynak: İHA
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