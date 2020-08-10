Ayvalık'ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanlı askerler tarafından botları patlatılan ve Türk karasularına itilen 31 düzensiz göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; bir lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afrika kökenli 31 sığınmacıyı Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle denizin ortasında durdurdu.

Lastik botu patlatan Yunan askerleri, botu Türk karasularına geri ittikten sonra makine aksamını da bozarak uzaklaştı.

Ege Denizi'nin ortasında kaderine terk edilen sığınmacıları, rutin devriye nöbeti sırasında fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek ölümden kurtardı.

Cunda Adası'na getirilen 31 sığınmacıya yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. - BALIKESİR