Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 31 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta 31 göçmen yakalandı

3 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.

Ayvalık'ta 31 göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin radarına yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası'na doğru gitmekte olan lastik bot durdurularak, botun içerisindeki; 15 Suriye, 14 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 ele geçirildi.

Yakalanan 14'ü çocuk, 9'u kadın 31 göçmen hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR
Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada yaralanan küçük kızın 'baba' feryadı yürek dağladı 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 31 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]